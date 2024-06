Résultat des législatives à Diebling : l'élection 2024 en direct

11:02 - Diebling : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans la commune de Diebling, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 211 hab/km² et 45,04% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 7,12% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (12,66%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 489 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,23%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,42%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Diebling mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,42% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.