Résultat des législatives à Folkling : l'élection 2024 en direct

15:36 - 34,05% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Folkling La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen glanait 34,05% au 1er tour contre 23,14% pour Emmanuel Macron et 16,43% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,79% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la commune avec 53,7%, devant Emmanuel Macron à 46,3%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN il y a deux ans Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au début des élections législatives 2022, le RN réalisait un très bon démarrage à Folkling. C'est en effet Kévin Pfeffer qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 28,54% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Moselle. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Christophe Arend (La République en Marche) chez les électeurs avec 50,74%.

11:02 - Folkling : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Folkling, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,99%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 470 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,01% et d'une population immigrée de 12,26% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Folkling mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,23% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Folkling : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? À Folkling (57600), l'une des grandes inconnues des élections législatives sera sans aucun doute l'abstention. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,81% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,14% au second tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,5% au premier tour et seulement 60,61% au second tour. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?