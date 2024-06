Résultat des législatives à Freyming-Merlebach : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Freyming-Merlebach ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Freyming-Merlebach, le binôme Nupes avait en effet glané 16,34% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,35% pour Yannick Jadot, 1,42% pour Fabien Roussel et 1,06% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,02% à Freyming-Merlebach. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 11,18% de Manon Aubry (LFI), les 1,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,29% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 21% cette fois.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Freyming-Merlebach Alors que déduire de tous ces scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Freyming-Merlebach entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Freyming-Merlebach au début du mois ? Le résultat de ce 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Freyming-Merlebach, avec 50%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Manon Aubry à 11,18% et Valérie Hayer à 8,92%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Freyming-Merlebach lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait énormément séduit à Freyming-Merlebach pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 39,77% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 23,01% et 17,3% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 8,4% des suffrages pour sa part. La candidate du RN elle finissait aussi première au deuxième tour avec 61,94%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN arrivait en première position à Freyming-Merlebach lors des législatives de 2022. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Moselle, c'est Kévin Pfeffer qui arrivait en tête au premier tour avec 31,64%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 63,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,30%.

11:02 - Freyming-Merlebach : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Freyming-Merlebach, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Dans la commune, 17,96% des résidents sont des enfants, et 9,81% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1917,25 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,77% et d'une population étrangère de 10,51% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Freyming-Merlebach mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,83% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Freyming-Merlebach : étude du niveau d'abstention aux élections législatives L'observation des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 59,09% des inscrits sur les listes électorales de Freyming-Merlebach (Moselle), à comparer avec une abstention de 55,62% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 65,65% au premier tour. Au deuxième tour, 67,14% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Freyming-Merlebach ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 8 608 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 33,18% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 34,09% au deuxième tour.