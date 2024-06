Résultat des législatives à Kerbach : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de file du RN prenait les devants avec 30,35% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,58% et 18,55% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 8,96% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,97%, devant Emmanuel Macron à 47,03%.

Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Kerbach, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,27% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 26,91% pour Christophe Arend (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 53,93% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (46,07%). C'est donc Kévin Pfeffer chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Kerbach

Dans la commune de Kerbach, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 7,21% et une densité de population de 268 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 389 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,66% et d'une population étrangère de 10,94% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Kerbach mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,81% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.