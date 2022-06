Résultat de la législative à Freneuse : en direct

12/06/22 11:31

14 candidats se présentent dans la circonscription de Freneuse ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants supérieur à celui des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 2944 votants de la métropole auront jusqu'à 20 heures pour se rendre dans les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re étape.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28,5% des votes au premier tour à Freneuse, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui endossa le costume du 3e homme de l'élection de 2022 et celui qui était candidat à un deuxième mandat avaient obtenu 27,0% et 23,0% des suffrages. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 53,0% des suffrages face à Marine Le Pen (47,0%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Les citoyens de Freneuse ( Yvelines ) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat se tourneront-ils ?