En direct

19:49 - Quel résultat aux législatives de Fresse-sur-Moselle pour le bloc des Insoumis ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces élections législatives, à Fresse-sur-Moselle comme dans toute la France. Le candidat LFI avait enregistré 19,42% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,6% et 1,25% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 23,27% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Fresse-sur-Moselle ? La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Fresse-sur-Moselle. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Fresse-sur-Moselle, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position avec 33,33% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,42%. Suivaient Emmanuel Macron, en troisième position avec 18,48% et Éric Zemmour à 6,33%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Fresse-sur-Moselle ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Fresse-sur-Moselle, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle pourrait détourner l'attention des électeurs de Fresse-sur-Moselle (88160) de leur devoir civique. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 339 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,09% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 74,68% au premier tour, ce qui représentait 1 000 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Fresse-sur-Moselle ? L'étude des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 53,44% des personnes en âge de voter à Fresse-sur-Moselle avaient pris part à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 47,74% pour le round deux. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.