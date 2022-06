Résultat des législatives à Gaillac - Election 2022 (81600) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Gaillac. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix de la part des 10792 citoyens de Gaillac votant dans la 2ème circonscription du Tarn. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 49%, ce qui représente 5 285 non-votants. Reste à savoir si les habitants des 124 autres communes rattachées à la 2ème circonscription du Tarn feront les mêmes choix que ceux de Gaillac. Karen Erodi a engrangé 33% des suffrages à l'échelle de la ville. Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Bacou (Rassemblement National) la suivent avec 30% et 21% des suffrages.

Bienvenue sur cette page où vous pourrez vivre ce jour d'élections législatives 2022 à Gaillac, jusqu'à la révélation des résultats. Sont en lice 12 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 11 bureaux de vote de la commune.

Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des consultations politiques passées, les 15 667 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 57,98% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Gaillac. L'abstention était de 52,28% pour le tour deux.

L'un des critères essentiels des législatives 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention à Gaillac. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages cumulée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Gaillac (81600). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,21% au premier tour, ce qui représentait 8 163 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Gaillac, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 27,63% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 22,74%, puis Emmanuel Macron à 21,5% et Éric Zemmour à 6,85%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront certainement ce tableau lors des législatives à Gaillac au 1er tour. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN a passé la barre des 19%.

Avec un score de 27,63% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Gaillac. Les conversions des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,56% et 2,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 6,26% du côté de la gauche, sans compter le vote Mélenchon.

A l'occasion de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 27,63% des suffrages au premier tour à Gaillac, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne députée européenne et l'ancien banquier de chez Rothschild avaient obtenu 22,74% et 21,50% des voix. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait cependant poussé les votants de Gaillac à jeter leur dévolu sur un autre favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en empochant 54,25% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 45,75% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Gaillac seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français. Quel prétendant préféreront-ils ?