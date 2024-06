Résultat des législatives à Gambais : l'élection 2024 en direct

12:06 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Gambais

À Gambais, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,35% au premier tour et seulement 49,62% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,83% dans la ville. L'abstention était de 19,96% au premier tour.