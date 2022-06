Résultat des législatives à Gambais - Election 2022 (78950) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Gambais

Le résultat des élections législatives 2022 à Gambais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gambais Bruno Millienne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,34% 26,77% Laurent Morin (Ballotage) Rassemblement National 22,45% 17,46% Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,25% 14,77% Pauline Winocour Lefevre Les Républicains 10,22% 21,40% Christophe Le Hot Reconquête ! 5,44% 7,70% Magà Ettori Ecologistes 3,27% 2,95% Babette de Rozieres Divers droite 2,91% 2,06% Fatma Lamir Divers 2,82% 1,16% Aïda Czap Ecologistes 1,80% 2,60% Philippe Gommard Divers extrême gauche 0,95% 1,07% Rachid Zerouali Divers droite 0,81% 1,07% Dominique Martin Divers extrême gauche 0,48% 0,09% Aïcha Ihia Divers 0,24% 0,00% Marion Sabine Levrard Divers 0,02% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Gambais Taux de participation 47,06% 53,65% Taux d'abstention 52,94% 46,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,18% Nombre de votants 43 747 1 132

Le résultat de la législative 2022 à Gambais a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Gambais, les 2110 habitants rattachés à la 9ème circonscription des Yvelines ont pris parti pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dans la ville, Bruno Millienne a obtenu 27% des votes. Il précède Pauline Winocour Lefevre (Les Républicains) et Laurent Morin (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 21% et 17% des votes. Attention, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 86 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Gambais. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 9ème circonscription des Yvelines s'élève à 54%.

Législatives 2022 à Gambais : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Gambais (Yvelines) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour acquérir la majorité à l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 35% des voix au premier tour à Gambais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien député européen avaient obtenu 16% et 13% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Gambais avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 67% des voix, abandonnant ainsi 33% des suffrages à Marine Le Pen.