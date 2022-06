Résultat des législatives à Gavray-sur-Sienne - Election 2022 (50450) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Gavray-sur-Sienne. Lors du premier round des législatives, les 1598 habitants de Gavray-sur-Sienne enregistrés dans la 3ème circonscription de la Manche se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Stéphane Travert a enregistré 31% des votes au niveau de la commune. Carmen Masson (Rassemblement National) et Jean-René Binet (Les Républicains) décrochent 21% et 20% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 46% des électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Manche (soit 862 votants). Reste à déterminer si les habitants des 159 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Gavray-sur-Sienne.

Comme partout en France, les électeurs de Gavray-sur-Sienne ( Manche ) seront amenés à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 34% des votes au premier tour à Gavray-sur-Sienne. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 13% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Gavray-sur-Sienne avec 59% des votes, abandonnant par conséquent 41% des voix à Marine Le Pen.