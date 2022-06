Les habitants de Gérardmer avaient livré 21,02% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de la présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,96% et 1,63% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 27,61% à Gérardmer pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Gérardmer, des sondages aussi révélateurs qu'en France ?

À Gérardmer, Emmanuel Macron figurait à la première position de la dernière présidentielle avec 29,03% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,02%. On trouvait plus loin, avec 20,33%, Marine Le Pen et enfin, à 5,8%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute chambouler ce décor lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombée très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.