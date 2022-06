Résultat de la législative à Ghyvelde : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat aux législatives de Ghyvelde pour la coalition LFI-PS-EELV ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France comme à Ghyvelde, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 15,85% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,28% et 1,12% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 19,25% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Ghyvelde, des sondages aussi valables ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Ghyvelde. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle à Ghyvelde avec 35,33% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 24,75%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,85% et Éric Zemmour à 7,66%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Ghyvelde L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Ghyvelde. L'inflation qui alourdit le budget des familles combinée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, seraient notamment susceptibles de bénéficier au taux d'abstention à Ghyvelde. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,14% dans la ville. La participation était de 76,84% au premier tour, c'est-à-dire 2 558 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Ghyvelde en 2017 ? Au cours des précédentes élections, les 4 224 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections législatives, parmi les 3 236 inscrits sur les listes électorales à Ghyvelde, 49,38% étaient allés voter au premier tour, contre un taux de participation de 43,33% au second tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.