Résultat de la législative à Goven : 2e tour en direct

En direct

18:09 - Le bloc de gauche 2e pour ces législatives à Goven Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Goven, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette 2e étape des élections législatives. Son candidat a donc ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,23%, 6,86%, 2,26% et 1,94% en avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 32,29% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Goven.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Goven ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Avec 32,99% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Goven le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des élections législatives. Elle est suivie par les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui ramassent 32,51% et 16,68% des voix.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Goven ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Au cours des dernières années, les 4414 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 43,43% des inscrits sur les listes électorales de Goven avaient pris part au scrutin au second round, en d’autres termes 1411 votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.