Résultat de la législative à Grand-Fort-Philippe : en direct

12/06/22 11:11

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Grand-Fort-Philippe ( Nord ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 47,2% des voix au premier tour à Grand-Fort-Philippe. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,1% et 12,7% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Grand-Fort-Philippe avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 69,4% des voix, laissant donc 30,6% des suffrages à Emmanuel Macron.