18:37 - Le bloc de gauche 2e pour ces législatives à Grand-Fougeray Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À Grand-Fougeray, sa tête d'affiche avait enregistré 23,35% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce score est cependant à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,41%, 4,5%, 1,88% et 2,18% le 10 avril. Ce sont donc 22,97% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Grand-Fougeray.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Grand-Fougeray ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone camouflent toutefois des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Grand-Fougeray. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 34,84% des votes dimanche 12 juin lors du premier round des élections législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National récupèrent dans l'ordre 23,35% et 18,83% des voix.

13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Grand-Fougeray aux législatives ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des élections antérieures ? Lors des précédentes législatives, sur les 1663 personnes en âge de voter à Grand-Fougeray, 59,17% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,41% au second round.