Résultat des législatives à Grisy-Suisnes : l'élection 2024 en direct

12:06 - C'est l'heure de voter à Grisy-Suisnes : la participation au cœur des préoccupations À Grisy-Suisnes, quelle abstention aux précédentes élections législatives ?

Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 2 026 personnes en âge de voter à Grisy-Suisnes, 51,92% avaient participé au vote. La participation était de 47,14% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,6% au premier tour et seulement 41,29% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.