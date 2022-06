Résultat de la législative à Groslay : en direct

12/06/22 11:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Groslay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - On votera plus tard pour ces législatives à Groslay Bienvenue dans ce direct où nous allons tenter de suivre ce premier volet des législatives 2022 à Groslay, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont en lice 11 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Groslay

Les élections législatives 2022 auront lieu à Groslay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Andrijana Topuzovic Les Républicains Philippe Demaret Divers gauche Olivier Le Guevel Reconquête ! Romain Eskenazi Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Da Silva Ensemble ! (Majorité présidentielle) Myriam Chikhane Droite souverainiste Kamel Zouine Ecologistes François Sacerdot Ecologistes Bruno Marcel Rassemblement National Noel Coudert Divers extrême gauche Valérie Suarez Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Groslay : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 28% des voix au premier tour à Groslay. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27% et 19% des suffrages. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en rassemblant 63% des voix face à Marine Le Pen (37%). Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales vivant à Groslay (95) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France.