Résultat de la législative à Guignen : 2e tour en direct

19/06/22 17:30

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce deuxième round des législatives à Guignen, jusqu'à la révélation des résultats. Sont alignés les finalistes qualifiés la semaine passée et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,94% des votants de la localité, à comparer avec une abstention de 19,92% au premier tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Le week-end dernier, 47,68% des personnes en capacité de voter à Guignen avaient pris part à l'élection.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 35,58% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour de la législative. En deuxième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 28,7% des suffrages. La candidature Rassemblement National capte 18,48% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30,4% des votes au premier tour à Guignen. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,8% et 21,4% des voix. Le choix des administrés de Guignen était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61,8% des votes), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 38,2% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 4 040 électeurs de Guignen ( Ille-et-Vilaine ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.