Résultat de la législative à Hondschoote : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Hondschoote sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Hondschoote ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,91% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote d'Hondschoote en avril. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,86% et 1,42% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 19,19% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Hondschoote ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Hondschoote au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. A la dernière présidentielle, à Hondschoote, Marine Le Pen se propulsait à la première position avec 38,42% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,96%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,91% et Éric Zemmour à 5,58%. Mais en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives à Hondschoote ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Hondschoote, qu'en sera-t-il de la participation ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 71,05% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 68,7% au premier tour, ce qui représentait 2 085 personnes. La situation géopolitique actuelle est de nature à impacter la participation à Hondschoote. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Hondschoote ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. A l'occasion des élections législatives de 2017, 57,32% des personnes en capacité de voter à Hondschoote avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,22% pour le deuxième tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Hondschoote Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Hondschoote et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hondschoote comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 14ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Eric Maerten Reconquête ! Guillaume Lévecq Droite souverainiste Pierrette Cuvelier Rassemblement National Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale Pierre Gonzalez Divers gauche Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Frédéric Devos Les Républicains Frédéric Béague Ecologistes

Législatives 2022 à Hondschoote : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38,42% des votes au premier tour à Hondschoote, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 24,96% et 15,91% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Hondschoote avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 59,11% des voix, abandonnant par conséquent 40,89% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les citoyens d'Hondschoote (59) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ?