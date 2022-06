Résultat de la législative à Houdan : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Houdan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Houdan. En direct 18:09 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Houdan La coalition de gauche pouvait potentiellement obtenir 26,57% à Houdan avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 23,15% des suffrages à Houdan dimanche dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Houdan ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 26,81% des votes au soir du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. Elle est ressortie devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent respectivement 23,15% et 16,71% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Houdan aux législatives ? L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2307 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,32% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,38% au premier tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 50,56% des personnes habilitées à participer à une élection à Houdan s'étaient rendues aux urnes. 10:30 - Les élections sont relancées à Houdan ! Des bureaux de vote ouverts plus tard Les caractéristiques de ce 2e round des législatives 2022 à Houdan sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice les candidats qualifiés dimanche dernier. Les électeurs ont jusqu'à 20 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour minimiser la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Houdan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Houdan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Houdan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Houdan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Houdan Bruno Millienne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,34% 26,81% Laurent Morin (Ballotage) Rassemblement National 22,45% 16,71% Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,25% 23,15% Pauline Winocour Lefevre Les Républicains 10,22% 15,40% Christophe Le Hot Reconquête ! 5,44% 5,13% Magà Ettori Ecologistes 3,27% 3,83% Babette de Rozieres Divers droite 2,91% 3,48% Fatma Lamir Divers 2,82% 1,04% Aïda Czap Ecologistes 1,80% 2,79% Philippe Gommard Divers extrême gauche 0,95% 0,78% Rachid Zerouali Divers droite 0,81% 0,52% Dominique Martin Divers extrême gauche 0,48% 0,35% Aïcha Ihia Divers 0,24% 0,00% Marion Sabine Levrard Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Houdan Taux de participation 47,06% 50,56% Taux d'abstention 52,94% 49,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,85% Nombre de votants 43 747 1 180

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Houdan. Dans la 9ème circonscription des Yvelines, les 2334 électeurs de Houdan ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Houdan. Les électeurs de 86 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Dans la commune, Bruno Millienne a rassemblé 27% des suffrages. Il coiffe au poteau Victor Pailhac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Morin (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 23% et 17% des votes. Le taux de participation s'établit à 51% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 9ème circonscription des Yvelines (1 154 non-votants).

Législatives 2022 à Houdan : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32.3% des votes au premier tour à Houdan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20.1% et 18.8% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Houdan avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 62.6% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 37.5% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette localité pour obtenir la majorité des députés de l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Houdan (78) seront incités à contribuer aux législatives comme partout en France.