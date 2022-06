Résultat de la législative à Izernore : 2e tour en direct

19/06/22 19:21

Pour le 1er round de l'élection législative, dimanche 12 juin, les citoyens d'Izernore ont plébiscité les candidats Divers droite qui ont enregistré 38,96% des bulletins de vote. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale les suivent grâce à respectivement 24,47% et 15,61% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,49% des suffrages au premier tour à Izernore, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,86% et 15,19% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Izernore avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 55,11% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 44,89% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Izernore ( Ain ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.