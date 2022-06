Résultat de la législative à Izernore : en direct

12/06/22 11:13

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,49% des suffrages au premier tour à Izernore, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,86% et 15,19% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Izernore avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 55,11% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 44,89% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Izernore ( Ain ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.