Résultat de la législative à Jassans-Riottier : en direct

12/06/22 17:14

Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 48,19% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Jassans-Riottier. Le taux de participation était de 39,14% pour le tour deux.

À Jassans-Riottier, la participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 72,99% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 76,58% au premier tour, soit 3 390 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à éloigner les citoyens de Jassans-Riottier des isoloirs.

Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance à Jassans-Riottier ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection à Jassans-Riottier avec 29,97% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 25,58%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,14% et Éric Zemmour à 7,69%.

Comme partout dans le pays, les citoyens de Jassans-Riottier ( Ain ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour obtenir une majorité à l'hémicycle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30% des voix au premier tour à Jassans-Riottier, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 26% et 18% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Jassans-Riottier avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 57% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 43% des suffrages.