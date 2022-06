Résultat de la législative à Jujurieux : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 28,03% à Jujurieux avant ces légilsatives. L'équivalent du cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la ville. Son postulant a obtenu 31,64% des suffrages le 12 juin dernier dans la zone. La Nupes avait ainsi terminé deuxième.

15:30 - Les candidats Divers droite en première place lors du premier tour

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays masquent souvent des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Jujurieux. Avec 37,16% des suffrages, les candidats Divers droite se sont imposés à Jujurieux dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour des élections législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National les suivent avec respectivement 31,64% et 19,45% des votes.