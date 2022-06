Résultat de la législative à Jujurieux : en direct

12/06/22 11:23

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31.2% des suffrages au premier tour à Jujurieux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 23.4% et 18.5% des suffrages. Le choix des administrés de Jujurieux était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51.3% des votes), abandonnant donc 48.7% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les habitants de Jujurieux (01) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ?