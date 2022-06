Résultat de la législative à la Bâtie-Montgascon : 2e tour en direct

En direct

18:52 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée en 3e position à la Bâtie-Montgascon il y a sept jours Dans l'unique bureau de vote de la Bâtie-Montgascon, les voix qui avaient choisi la Nupes de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront probablement déterminantes ce dimanche pour le second volet du scrutin. L'Insoumis avait cumulé 19,54% des suffrages lors de cette première manche. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,25%, 4,83%, 1,52% et 1,23% le 10 avril. Ce sont donc 22,83% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à la Bâtie-Montgascon.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à la Bâtie-Montgascon ? Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour, les électeurs de la Bâtie-Montgascon ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 32,37% des voix. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 25,5% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 19,54% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter au 2ème tour des législatives 2022 à la Bâtie-Montgascon ? Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, toujours au deuxième tour. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 42,48% dans la commune de la Bâtie-Montgascon au second tour, autrement dit seulement 528 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote.