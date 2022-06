Résultat de la législative à la Bâtie-Montgascon : en direct

12/06/22 17:12

À la Bâtie-Montgascon, le taux de participation sera immanquablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 21,97% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,1% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient en mesure de faire le jeu de l'abstention à la Bâtie-Montgascon.

Quel candidat (ou candidate) les 1 973 habitants de la Bâtie-Montgascon fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36,0% des suffrages au premier tour à la Bâtie-Montgascon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 24,2% et 15,3% des votes. Le choix des habitants de la Bâtie-Montgascon était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (55,2% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,8% des suffrages.