Résultat de la législative à la Bresse : en direct

12/06/22 11:01

Les électeurs de la Bresse reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il compter sur cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30,1% des suffrages au premier tour à la Bresse, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,8% et 15,5% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de la Bresse avec 58,9% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 41,1% des votes.