Résultat de la législative à la Chapelle-de-la-Tour : 2e tour en direct

15:30 - À la Chapelle-de-la-Tour, la candidature Rassemblement National en tête

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Pour le premier round, dimanche 12 juin, les électeurs de la Chapelle-de-la-Tour ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 30,76% des votes. Elle est arrivée devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent dans l'ordre 29,02% et 17,93% des votes.