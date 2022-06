Résultat de la législative à la Chapelle-de-la-Tour : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Chapelle-de-la-Tour sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À la Chapelle-de-la-Tour, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à la Chapelle-de-la-Tour. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine est notamment capable de dépouiller les urnes de leurs électeurs à la Chapelle-de-la-Tour. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,87% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,7% au premier tour, soit 1 238 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives 2022, un élément important à la Chapelle-de-la-Tour ? Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette commune lors des élections précédentes ? En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 55,84% au premier tour au niveau de la Chapelle-de-la-Tour, contre un taux d'abstention de 46,47% au dernier round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à la Chapelle-de-la-Tour pour ces législatives 2022 13 candidats s'affrontent dans la seule circonscription de la Chapelle-de-la-Tour ce dimanche 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants supérieur à celui des autres circonscriptions. Les 1497 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour gagner le bureau de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à la Chapelle-de-la-Tour

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Chapelle-de-la-Tour comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Allan Brunon Nouvelle union populaire écologique et sociale Elodie Jammot Schwander Divers gauche Estelle Merino Ecologistes Aurélien Lepretre Les Républicains Mounir Zouagha Divers gauche Pierre Leviaux Divers gauche Stéphane Blanchon Reconquête ! Marjolaine Meynier-Millefert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ariane Dupont Ecologistes Amélie Hulard Régionaliste Nathalie Germain Rassemblement National Serge Compagnon Droite souverainiste Clément Bordes Divers extrême gauche

Législatives 2022 à la Chapelle-de-la-Tour : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de la Chapelle-de-la-Tour seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,04% des suffrages au premier tour à la Chapelle-de-la-Tour. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,17% et 14,95% des voix. Le choix des votants de la Chapelle-de-la-Tour était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (51,55% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 48,45% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?