Résultat des législatives à la Ferté-sous-Jouarre - Election 2022 (77260) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à la Ferté-sous-Jouarre

Le résultat des élections législatives 2022 à la Ferté-sous-Jouarre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à la Ferté-sous-Jouarre. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 5836 citoyens votant dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne et habitant à la Ferté-sous-Jouarre. Franck Riester a enregistré 28% des suffrages. François Lenormand (Rassemblement National) récupère 26% des suffrages. Cédric Colin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 25% des suffrages. Les citoyens des 53 autres communes composant la 5ème circonscription de Seine-et-Marne voteront-ils comme ceux de la Ferté-sous-Jouarre ? Le niveau de la participation parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 40% (soit 3 500 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Ferté-sous-Jouarre Franck Riester Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 28,28% François Lenormand Rassemblement National - 26,14% Cédric Colin Nouvelle union populaire écologique et sociale - 25,13% Jean-Michel Aspro Reconquête ! - 4,98% Nicolas Caux Les Républicains - 4,06% Gurvan Judas Divers gauche - 3,32% Marie-Pierre Chevallier Ecologistes - 2,67% Éric Noirez Droite souverainiste - 1,35% Eléonore Lajoye Ecologistes - 1,31% Jacques Lemoine Divers droite - 1,27% Pascal Quenot Divers extrême gauche - 0,96% Redouane Dahmane Divers - 0,52% Participation au scrutin Circonscription La Ferté-sous-Jouarre Taux de participation - 40,03% Taux d'abstention - 59,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,73% Nombre de votants - 2 336

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Ferté-sous-Jouarre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à la Ferté-sous-Jouarre ? Les habitants de la Ferté-sous-Jouarre avaient donné 24,86% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,37% et 0,84% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 29,07% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à la Ferté-sous-Jouarre. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à la Ferté-sous-Jouarre ? À la Ferté-sous-Jouarre, Marine Le Pen obtenait la première position de la dernière élection avec 27,93% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,86%, puis, avec 22,99%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,49%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront certainement la situation lors des législatives à la Ferté-sous-Jouarre ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à la Ferté-sous-Jouarre Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à la Ferté-sous-Jouarre ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 820 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 64,16% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 68,68% au premier tour, ce qui représentait 3 997 personnes. La flambée des prix qui plombe les finances des Français combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de dépouiller les urnes de leurs électeurs à la Ferté-sous-Jouarre. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à la Ferté-sous-Jouarre lors des élections législatives ? Au cours des dernières années, les 9 671 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 64,19% au premier tour des électeurs de la Ferté-sous-Jouarre, contre un taux d'abstention de 60,3% au second tour. Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à la Ferté-sous-Jouarre Les paramètres de ces élections législatives à la Ferté-sous-Jouarre sont simples : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un nombre d'impétrants au-dessus de celui des autres circonscriptions du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à la Ferté-sous-Jouarre : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à la Ferté-sous-Jouarre (77260) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 27,9% des voix au premier tour à la Ferté-sous-Jouarre, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et le fondateur de "La République En Marche" avaient obtenu 24,9% et 23,0% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en empochant 50,3% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,7% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois.