Résultat de la législative à la Gacilly : 2e tour en direct

Le nombre de votants de la Nouvelle union populaire sera une des questions clés de ces élections législatives 2022 à l'échelle nationale. Son représentant avait enregistré 15,57% des suffrages à la Gacilly le dimanche 12 juin. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,63%, 5,13%, 1,72% et 1,89% il y a deux mois. Autrement dit une réserve de voix de 25,37% du côté des électeurs de gauche.

15:30 - Les candidats Régionaliste bien placés au 1er tour

Le 12 juin dernier lors du premier round de la législative, les habitants de la Gacilly ont plébiscité les candidats Régionaliste qu'ils ont gratifiés de 41,48% des bulletins de vote. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent 17,1% et 15,57% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges.