Résultat de la législative à la Gacilly : en direct

12/06/22 19:25

Bienvenue sur cette page où vous pourrez vivre ce premier volet des législatives 2022 à la Gacilly, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont alignés 13 candidats dans la circonscription de la cité (soit un peu plus que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

À la Gacilly, l'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 22,39% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,79% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ?

Le président avait obtenu 31,21% des voix à la Gacilly, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen enregistrait 25,26% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,63% (contre 22%). Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement remettre en question ce paysage lors des législatives dans la commune dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

Les inscrits de la Gacilly avaient concédé 16,63% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,13% et 1,72% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 23,48% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31.21% des voix au premier tour à la Gacilly. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.26% et 16.63% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de la Gacilly avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 57.71% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 42.29% des votes. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à la Gacilly ( Morbihan ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.