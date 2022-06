Résultat de la législative à la Monnerie-le-Montel : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a réuni 48,71% des votes lors du 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoivent dans l'ordre 22,35% et 15,29% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

Le résultat de l'élection législative 2022 à la Monnerie-le-Montel a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 1113 citoyens de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme résidant à la Monnerie-le-Montel. André Chassaigne a réuni 49% des suffrages au niveau de la commune. Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec respectivement 22% et 15% des votes. Le niveau de l'abstention s'établit à 61% des habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme (soit 436 votants). Les électeurs des 130 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de la Monnerie-le-Montel ?

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à la Monnerie-le-Montel ( Puy-de-Dôme ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,1% des suffrages au premier tour à la Monnerie-le-Montel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 24,6% et 17,4% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 52,3% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,7% des votes.