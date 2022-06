Résultat des législatives à la Monnerie-le-Montel - Election 2022 (63650) [PUBLIE]

12/06/22 21:25

Le résultat de l' élection législative à la Monnerie-le-Montel a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme, les 1113 électeurs de la Monnerie-le-Montel ont opté pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 130 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de la Monnerie-le-Montel. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 39%. Dans la ville, André Chassaigne a ainsi collecté 49% des votes. Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent respectivement 22% et 15% des voix.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à la Monnerie-le-Montel au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or au dernier scrutin présidentiel, à la Monnerie-le-Montel, Marine Le Pen se propulsait à la meilleure place avec 28,1% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,63%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,44% et Jean Lassalle à 5,99%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces législatives, à la Monnerie-le-Montel comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,44% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,46% et 1,33% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20,23% à la Monnerie-le-Montel pour ce premier tour.

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à la Monnerie-le-Montel ( Puy-de-Dôme ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,1% des suffrages au premier tour à la Monnerie-le-Montel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 24,6% et 17,4% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 52,3% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,7% des votes.