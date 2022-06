Résultat de la législative à la Mothe-Saint-Héray : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons vivre ce second épisode des législatives 2022 à la Mothe-Saint-Héray, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont en lice les candidats qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 39,51% des votes pour le premier tour de la législative le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 22,03% des suffrages. A la 3e place, la candidature Rassemblement National récupère 21,5% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à la Mothe-Saint-Héray. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 1171 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres résidant à la Mothe-Saint-Héray. Reste encore à déterminer si les électeurs des 131 autres communes rattachées à la 2ème circonscription des Deux-Sèvres voteront comme ceux de la Mothe-Saint-Héray. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 50% (soit 582 votants). A l'échelle de la ville, Delphine Batho a amassé 40% des votes. Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 22% des voix. Carine Revers (Rassemblement National) obtient 22% des voix.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,5% des votes au premier tour à la Mothe-Saint-Héray. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,6% et 17,6% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en captant 53,7% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 46,3% des votes. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de la Mothe-Saint-Héray prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ?