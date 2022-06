Résultat des législatives à la Mothe-Saint-Héray - Election 2022 (79800) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

A l'issue du dernier vote, à la Mothe-Saint-Héray, Marine Le Pen finissait à meilleure place au 1er round de l'élection présidentielle avec 28,46% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,55%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 17,55% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,19%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront sans doute infléchir la situation lors des législatives dans la commune ce dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,55% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de la Mothe-Saint-Héray il y a deux mois. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,26% et 3,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total espéré de 23,85% pour la Nupes.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,5% des votes au premier tour à la Mothe-Saint-Héray. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,6% et 17,6% des voix. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en captant 53,7% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 46,3% des votes. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de la Mothe-Saint-Héray prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ?