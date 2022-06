Dans les 4 bureaux de vote de la Rochefoucauld-en-Angoumois, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 15,46% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,49% et 2,41% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,9% du côté des électeurs de gauche (en plus du score de Mélenchon).

16:30 - À la Rochefoucauld-en-Angoumois, des sondages aussi convaincants qu'en France ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à la Rochefoucauld-en-Angoumois. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à la Rochefoucauld-en-Angoumois, Emmanuel Macron obtenait la tête du vote de la dernière élection avec 30,56% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 28,46%. On trouvait plus loin, avec 15,46%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,23%, Éric Zemmour.