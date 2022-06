Résultat des législatives à la Valette-du-Var - Election 2022 (83160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

L'analyse des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Durant les dernières élections législatives, sur les 16 399 personnes en âge de voter à la Valette-du-Var, 55,01% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,08% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à la Valette-du-Var dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 23,84% des voix à la Valette-du-Var, à la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% en France. La candidate du FN accumulait 31,24% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,17% (contre 21,95%).

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,17% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à la Valette-du-Var il y a deux mois. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,33% et 1,01% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,51% pour le bloc de gauche dans la commune.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 31,2% des suffrages au premier tour à la Valette-du-Var, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23,8% et 14,2% des suffrages. Le choix des électeurs de la Valette-du-Var était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,9% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,1% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens domiciliés à la Valette-du-Var ( Var ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.