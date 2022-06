En direct

19:29 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Lacaune ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Lacaune comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 12,27% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,7% et 2,37% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 16,34% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Lacaune.

16:30 - À Lacaune, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Lacaune. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Or Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection présidentielle à Lacaune avec 31,56% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,02%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 12,27% et Jean Lassalle à 8,8%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Lacaune ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lacaune, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les jeunes montrent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 715 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,96% étaient allées voter. La participation était de 80,87% au premier tour, c'est-à-dire 1 387 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Lacaune, le score de l'abstention lors des législatives sera un élément clé Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Durant les précédentes élections législatives, parmi les 1 905 personnes en âge de voter à Lacaune, 48,4% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,83% au second round.