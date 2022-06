Résultat de la législative à Laillé : en direct

12/06/22 11:26

L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Laillé et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription qui couvre la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36.3% des votes au premier tour à Laillé, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 22.8% et 15.2% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Laillé grâce à 73.3% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 26.7% des votes. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale les 5 216 habitants de Laillé fixeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?