Résultat de la législative à Langoiran : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Langoiran. Grâce à 41,73% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Langoiran au soir du premier tour de la législative le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 23,51% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National récupère 15,25% des voix.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Langoiran est connu. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 12ème circonscription de la Gironde s'établit à 53%, ce qui représente 786 votants. Dans la ville, Mathilde Feld a recueilli 42% des suffrages. Elle devance Pascal Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Hager Jacquemin (Rassemblement National) qui captent 24% et 15% des votes. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 12ème circonscription de la Gironde : 154 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Les électeurs de Langoiran (Gironde) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Durant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 28,8% des voix au premier tour à Langoiran, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et la présidente du RN avaient obtenu 23,9% et 17,9% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 61,9% des voix face à Marine Le Pen (38,1%). Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux législatives ?