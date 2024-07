Résultat des législatives 2024 à Cénac (33360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces législatives 2024 ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus à l'échelle nationale sont un premier indice. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Cénac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 33,11% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score en progression en comparaison des 30,59% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 46,19% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 14 points à Cénac L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Cénac ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est acrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la commune.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce dimanche à Cénac ? Le résultat des premier et second tours de 2022 est aussi un élément clé au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Pascal Lavergne l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Cénac, obtenant 34,76% des votes sur place. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (53,81% contre 46,19% pour Nupes). Pascal Lavergne conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel équilibre dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Cénac ? Lors du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Cénac ont préféré Pascal Lavergne (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 33,86% des voix. Un score qui lui a permis d'arriver devant Mathilde Feld (Union de la gauche) et Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec respectivement 33,11% et 27,22% des électeurs. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Rémy Berthonneau qui y arrivait en première place, avec cette fois 38,41% devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%. De quoi installer un contexte différent aux électeurs de la localité au second tour.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Cénac aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette localité lors des consultations démocratiques passées ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Cénac était de 75,76%, surpassant de 16 points celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 59,93% des inscrits sur les listes électorales de Cénac (33), à comparer avec un taux de participation de 57,88% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h.

18:35 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Cénac L'abstention est l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Cénac lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 24,24%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 765 personnes en âge de voter dans la ville, 15,64% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 19,14% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,97% au premier tour. Au second tour, 46,47% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Cénac aujourd'hui ? Le désir de faire valoir ses droits est de nature à inciter les habitants de Cénac à ne pas rester chez eux.

17:29 - Cénac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Cénac, les élections sont en cours. Avec ses 30,61% de cadres supérieurs pour 2 131 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 194 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (8,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 32,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,77%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2949,94 euros/mois. En résumé, Cénac incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.