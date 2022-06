Résultat de la législative à Lassy : 2e tour en direct

En direct

19:00 - La Nupes pèse lourd à Lassy Avec un score de 37,59% des suffrages au 1er tour à Lassy, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant ce 2e tour des élections législatives 2022. Son postulant a donc un poids aujourd'hui. Ce score est néanmoins à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 24,68%, 6,94%, 1,53% et 1,98% il y a deux mois. Soit un total de 35,13% pour le bloc de gauche.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Lassy ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a accumulé 37,59% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier round des élections législatives. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 29,52% des voix. La candidature Rassemblement National décroche 18,65% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Lassy L'étude des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, 49,36% des inscrits sur les listes électorales de Lassy avaient pris part au scrutin au round deux, ce qui représentait 574 votants sur les 1333 personnes inscrites sur les listes électorales. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au deuxième tour et 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin.