Résultat de la législative à Legé : en direct

12/06/22 11:01

Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 32% des suffrages au premier tour à Legé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Legé gratifié de 56% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 44% des voix. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les 4 642 habitants de Legé placeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?