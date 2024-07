Résultat des législatives 2024 à Saint-Étienne-du-Bois (85670) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Étienne-du-Bois, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Étienne-du-Bois, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,73% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 23,73% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 51,86% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Saint-Étienne-du-Bois fait partie des rares secteurs où le RN n'a pas avancé ces 2 dernières années Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Étienne-du-Bois semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Lucie Etonno (Nupes) en tête lors des législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Bois A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera ainsi très analysé. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de s'imposer. Avec 23,27% à Saint-Étienne-du-Bois, le RN avait été en revanche distancé par les 24,35% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Lucie Etonno (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement, avec 51,86%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,14%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Saint-Étienne-du-Bois ce dimanche ? A en croire les études des instituts de sondages rendues publiques à la fin de la campagne, l'extrême droite pourrait s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc du centre garderaient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) a engrangé 41,79% des voix à Saint-Étienne-du-Bois le 30 juin, pour le premier round de l'élection législative. Lucie Etonno (Nouveau Front populaire) captait 21,73%. Enfin, Philippe Latombe (Ensemble pour la République) glanait 17,26% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de la Vendée, Simon-Pierre Paulin glanant cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Saint-Étienne-du-Bois ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Les chiffres montrent une participation de 67,34% lors du 1er round des législatives 2024 à Saint-Étienne-du-Bois, supérieure de 18 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 49,9% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Étienne-du-Bois avaient effectivement pris part au vote, contre une participation de 51,74% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Saint-Étienne-du-Bois, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Saint-Étienne-du-Bois ? Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Étienne-du-Bois au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 32,66%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,49% au premier tour. Au deuxième tour, 55,89% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Bois ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,29% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 22,78% au second tour. Les jeunes affichent souvent une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Saint-Étienne-du-Bois ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Étienne-du-Bois Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Étienne-du-Bois, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 191 habitants répartis dans 985 logements, cette ville présente une densité de 71 habitants/km². Ses 99 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 572 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,07%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,7% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 49,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 331,70 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Étienne-du-Bois, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.