En direct

19:01 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Lempdes ? Dans les 6 bureaux de vote de Lempdes, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 18,59% des suffrages il y a deux mois sur place. Les reports des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,95% et 2,47% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 25,01% à Lempdes pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Lempdes ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Lempdes, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,98% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 24,27%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,59% et Éric Zemmour à 5,93%. Emmanuel Macron terminait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives à Lempdes ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives à Lempdes L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2022 à Lempdes. Les jeunes montrent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,66% dans la ville, contre un taux d'abstention de 19,92% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation aux législatives à Lempdes peut-elle faire pire qu'en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Au fil des dernières années, les 8 973 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 6 427 inscrits sur les listes électorales à Lempdes, 54,66% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 50,44% pour le tour deux.