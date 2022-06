19:06 - Sur qui vont se porter les voix de gauche à Lescure-d'Albigeois ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Lescure-d'Albigeois comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,27% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,9% et 2,96% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 25,13% pour la coalition de gauche dans la commune.