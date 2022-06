Les inscrits de Lesquin avaient accordé 18,86% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,95% et 1,82% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,77% à gauche de l'échiquier, et donc 26,63 en comptant le vote Mélenchon.

La majorité LREM-Ensemble est tombé très près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Lesquin. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Au précédent scrutin, à Lesquin, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au premier tour de la présidentielle avec 33,19% des voix, devant Marine Le Pen à 24,68%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 18,86% et Éric Zemmour, quatrième à 6,29%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Lesquin

À Lesquin, la participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont de nature à tempérer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Lesquin. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 044 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 21,16% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,81% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.