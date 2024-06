Résultat des législatives à Lessay : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est le moment de voter à Lessay pour les élections législatives

À Lessay, l'un des critères essentiels de ces législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,71% au premier tour et seulement 55,88% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,79% dans la commune. L'abstention était de 24,05% au deuxième tour.